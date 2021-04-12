مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري

جرت مساء اليوم الاثنين 12 أفريل 2021 مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة قيس سعيد و رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون لتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هذا و تمنى الرئيسان أن يعيد الله هذا الشهر بالخير و البركة على الشعبين التونسي و الجزائري و على الأمة الاسلامية جمعاء.كما جرت، بعد ظهر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ومساء أمس جرت، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تبادلا خلالها التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، مبتهلين إلى الله تعالى بأن يكون شهر خير ويمن وبركة للشعبين الشقيقين التونسي والقطري والأمة الإسلامية جمعاء.