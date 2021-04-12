   Choubeila - يمّة يا غالية  

مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري

Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 18:07 قراءة: 0 د, 36 ث
جرت مساء اليوم الاثنين 12 أفريل 2021 مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة قيس سعيد و رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون لتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هذا و تمنى الرئيسان أن يعيد الله هذا الشهر بالخير و البركة على الشعبين التونسي و الجزائري و على الأمة الاسلامية جمعاء.

كما جرت، بعد ظهر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي تبادل خلالها الرئيسان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



ومساء أمس جرت، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تبادلا خلالها التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، مبتهلين إلى الله تعالى بأن يكون شهر خير ويمن وبركة للشعبين الشقيقين التونسي والقطري والأمة الإسلامية جمعاء.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224071

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 12 Avril 2021 à 20h 08m |           
دور دور دور وقتلّي تسكرت الابواب الكل رجع للجزائر !!!!
كيف نسمعوا ما جرى في مصر وبعد زيارت وزيري الخارجية الجزائرية والليبية تسكرت الابواب وما قاش اشكون يسمعوا لعلى الآن ينجم يصلح مع الجزائر !!!
حسب ما سمعت والله اعلم قالولو في مصر النهضة ما هياش الاخوان في مصر النهضة منفتحين وذكيّين واقوى حزب في تونس وشعبيتهم كبيرة اكبر من متاعك وجيش تونس ما هوش جيش مصر الجيش التونسي ما هوش مسيس !!!
والله اعلم

Ahmed01  (France)  |Lundi 12 Avril 2021 à 18h 33m |           
نجاحات قيس تقض مضجع الإخوان
مع تراجعات هامة على المستوى الإقليمي وتغيّر التحالفات

رمضان كريم للجميع



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