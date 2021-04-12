وزيرة العدل بالنيابة تتحادث مع ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس

استقبلت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان صباح اليوم ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس ايلودي كانتيي أريستيد، وقد مثّل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسبل دعمه وتعزيزه.كما تمّ التطرّق إلى برامج التعاون الجاري تنفيذها لإرشاد المتقاضين و مزيد تيسير النفاذ إلى العدالة في إطار السياسة الجزائية العامة للبلاد التونسية. إلى جانب التعرّض إلى إيجابية مسار التعاون القائم بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان و الهيئة العامة للسجون والإصلاح في اتجاه مزيد تكريس وترسيخ احترام مبادئ حقوق الإنسان و ممارستها في التعامل اليومي مع المودعين وتحسين نسب الانخراط في مختلف برامج التأهيل والتدريب المتاحة لهم، فضلا عن ضرورة المضي في تطوير ومراجعة بعض التشريعات وخاصة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.