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رئيس الجمهورية يلتقي مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين بمصر

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 08:59 قراءة: 0 د, 35 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم السبت 10 أفريل 2021 بمقر إقامة سفير تونس بالقاهرة، على إجتماع ضم ثلة من أفراد الجالية التونسية المقيمين بجمهورية مصر العربية.

وألقى رئيس الجمهورية كلمة بالمناسبة أكد من خلالها على الدور الهام للتونسيين في الخارج في تعزيز إشعاع بلادنا وتطوير علاقاتها وشراكاتها مع دول الإقامة في عدة مجالات.


وأكد رئيس الدولة على أن تونس بحاجة إلى كل أبنائها وبناتها في الداخل والخارج، ودعا إلى صياغة رؤى وتصوارت جديدة ترسخ قيمة الانتماء إلى الوطن وتحشد الطاقات الشابة في كل القطاعات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكان هذا اللقاء وفق بلاغ رئاسة الجمهورية فرصة للإطلاع على بعض مشاغل الجالية التونسية في مصر والانصات إلى مقترحاتهم والتفاعل معها.



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