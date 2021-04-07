معلّق القناة الوطنية يطلب "كعبة بيرّة" على المباشر والتلفزة تونسية تقرّر فتح تحقيق وايقافه عن العمل

أثار الاربعاء 6 أفريل، معلّق القناة الوطنية على مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي شكيب الخويلدي، جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك بسبب محادثة جانبية مع زميله.وخاطب شكيب الخويليدي خلال استعداده للانطلاق في التعليق على المباراة احد زملائه قائلا "هات كعبة بيرّة" وهو ما خلّف عديد الانتقادات للقناة الوطنية.وعلى اثر هذا المقطع أصدرت التلفزة التونسة بيانا اعتذرت من خلاله للمشاهدين وأعلنت ايقاف المعلّق عن العمل فورا الي حين انتهاء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.صديق الموقع طارق عمراني علّق على الحادثة بالتدوينة التالية:"من اللي صغير نسمع في معلقين القناة الوطنية يحكو على الزملاء في الحافلة ...برا يا دنيا بري اليوم فهمت اش يقصدوابارامون الحافلة فيها Glacièreأما شنوا... قبل كنا نسمعو كان شكرا للزملاء في الحافلة و هي العبارة كاملةهات كعبة بيرة هات ...شكرا للزملاء في الGlacière تي لا لا وقيلا في الحافلة"