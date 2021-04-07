   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

معلّق القناة الوطنية يطلب "كعبة بيرّة" على المباشر والتلفزة تونسية تقرّر فتح تحقيق وايقافه عن العمل

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 16:02 قراءة: 0 د, 43 ث
أثار الاربعاء 6 أفريل، معلّق القناة الوطنية على مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي شكيب الخويلدي، جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك بسبب محادثة جانبية مع زميله.
وخاطب شكيب الخويليدي خلال استعداده للانطلاق في التعليق على المباراة احد زملائه قائلا "هات كعبة بيرّة" وهو ما خلّف عديد الانتقادات للقناة الوطنية.

وعلى اثر هذا المقطع أصدرت التلفزة التونسة بيانا اعتذرت من خلاله للمشاهدين وأعلنت ايقاف المعلّق عن العمل فورا الي حين انتهاء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة.


صديق الموقع طارق عمراني علّق على الحادثة بالتدوينة التالية:
"من اللي صغير نسمع في معلقين القناة الوطنية يحكو على الزملاء في الحافلة ...
برا يا دنيا بري اليوم فهمت اش يقصدو
ابارامون الحافلة فيها Glacière
أما شنوا... قبل كنا نسمعو كان شكرا للزملاء في الحافلة و هي العبارة كاملة
هات كعبة بيرة هات ...شكرا للزملاء في الGlacière تي لا لا وقيلا في الحافلة"




Commentaires


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RESA67  (France)  |Mercredi 07 Avril 2021 à 17h 09m |           
Que cela passe à la télé, je compter que ça puisse choquer. Autrement c’est son problème de boire, surtout qu’on en trouve à tous les coins de rues et l’état en profite au maximum en taxant les producteurs, les vendeurs et les consommateurs.

Lechef  ()  |Mercredi 07 Avril 2021 à 16h 19m |           
Bon, enfin pour se rafraîchir, ça pourrait aller tant que les lois tunisiennes interdisent la vente mais non pas la consommation de la bière



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