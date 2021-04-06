الغنوشي يستقبل وفدا من حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

التعاون البرلماني وجهود بناء مغرب عربي موحد

ابرز محاور لقاء الغنوشي بوفد عن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

استقبل راش الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 بقصر باردو وفدا من حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يضم عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني وأمين عام الحزب، ورشيد العبدي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب المغربي، و عادل بركات، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وزهور الوهابي، برلمانية في فريق الحزب، وذلك بحضور سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والصحبي عتيق رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية تونس المغرب .وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين التونسي والمغربي والعمل المشترك على مزيد دعمها وتطويرها، مبرزا أهمية هذه الزيارات المتبادلة ولاسيما على المستوى البرلماني ودورها في تنمية التعاون وتنويع مجالاته.وأكّد من جهة أخرى ما يشهده العالم اليوم من تحوّلات أدت الى بروز عديد التكتلات والتجمعات الإقليمية ، مشيرا في ذات السياق الى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من اجل تحقيق طموح الشعب المغاربي وحلمة في بناء مغرب عربي موحّد طال انتظاره من قبل شعوب المنطقة .من جهته أبرز عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي ما توليه المغرب من أهمية لعلاقاتها مع تونس، مؤكّدا الحرص المشترك على تنمية التعاون الثنائي خاصة على المستوى البرلماني. وشدّد على ضرورة توظيف العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لخدمة مصالحها المشتركة على المستوى الثنائي وكذلك على مستوى بناء اتحاد المغربي .وكان هذا اللقاء من جهة أخرى مناسبة لتباحث عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتعلق منها بإدارة الخلافات ومعالجة الازمات السياسية وتقوية العملية الديمقراطية، وأهمية تكثيف الحوار وتبادل الآراء في هذا الشأن