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الفرق الطبيّة تتنقّل الى ديار المسنّين لتطعيمهم باللقاح

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 20:14 قراءة: 0 د, 30 ث
في اطار تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا والتي تشمل في اولويتها الاولى المسنّين البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق، قامت الفرق الطبيّة بالتنقّل الى دور المسنّين وتمتيعهم بالجرعة الاولى من اللقاح المضاد للفيروس.

وتؤكّد وزارة الصحة في بلاغ اعلامي على حرصها على تلقيح اكبر عدد ممكن من الاشخاص من فئة 75 سنة فما فوق وتهيب بكل المواطنات والمواطنين بتسجيل ابائهم وامهاتهم وانفسهم على منظومة evax المعدّة للغرض، كما تتقدّم بالشكر لكل الفرق الطبيّة المتنقّلة على مجهوداتها وحرصها على انجاح الحملة الوطنية للتلقيح باعتبار ان اللقاح هو السبيل الانجع لعودة الحياة الى سالف نشاطها والدورة الاقتصادية الى سيرها العادي.

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