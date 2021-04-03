أحمد أبو الغيط في زيارة الى تونس يومي 4و5 أفريل الجاري

يؤدي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة الى تونس يومي 4 و 5 أفريل 2021.وستكون هذه الزيارة وفق بلاغ للخارجية مناسبة لإجراء لقاء مع سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، رئيس القمة العربية الثلاثين، واطلاع سيادته على مسيرة العمل العربي المشترك منذ القمة الأخيرة التي انعقدت ببلادنا في شهر مارس 2019.كما سيتم خلال هذه الزيارة عقد جلسة عمل بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج و الأمين العام لجامعة الدول العربية لمواصلة التنسيق والتشاور حول أبرز القضايا العربية، إضافة الى بحث السبل الكفيلة بدفع العمل العربي المشترك ومزيد تفعيل المؤسسات العربية وأجهزتها والارتقاء بأدائها.