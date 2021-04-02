شرطة الكابيتول تعلن مقتل شرطي خلال المواجهة مع المشتبه به

وكالات -

أعلنت شرطة الكابيتول بواشنطن نقل اثنين من أفراد الشرطة إلى المستشفى ووفاة واحد منهما بنتيجة الهجوم . وقالت وسائل إعلام أمريكية أن المشتبه بتنفيذه الهجوم على مبنى الكابيتول بسيارة اليوم الجمعة، توفي متأثرا بجروحه.وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن الشرطة قولها أنه تم إصابة رجلي أمن واعتقال مشتبه به بعد محاولة اقتحام حاجز أمني بسيارة في محيط الكونجرس عن شهود بأن مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة يوجد "في وضع الإغلاق" بسبب "تهديد أمني".وقال شاهد عيان إن الشوارع المحيطة بمجمع الكابيتول أغلقت اليوم الجمعة في ظل وجود مكثف للشرطة "بسبب تهديد أمني."