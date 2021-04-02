   Sofia - كوكتيل  

استقالة جديدة في قصر قرطاج للملحق برئاسة الجمهورية اسماعيل البديوي

Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 18:02 قراءة: 0 د, 29 ث
تواصلت موجة الاستقالات في رئاسة الجمهورية بتسجيل استقالة جديدة للملحق بالرئاسة اسماعيل البديوي.

وجاء في الرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 2 أفريل 2021، أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد، المؤرخ في 8 مارس 2021، والذي يقضي بقبول استقالة إسماعيل البديوي، ملحق برئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 فيفري 2021.


وتعد هذه الاستقالة السابعة من نوعها بعد كل من طارق بالطيب السفير مدير الديوان الرئاسي السابق، ومحمد صالح الحامدي مستشار الأمن القومي، وعبدالرؤوف بالطبيب المستشار الأول للشؤون السياسية ، ورشيدة النيفر مستشارة الإتصال، وهالة الحبيب الملحقة الاعلامية بالديوان.
يذكر ان آخر الاستقالات كانت لريم قاسم الملحقة بالديوان المكلفة بالإعلام.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223507

Amir1  (Tunisia)  |Vendredi 02 Avril 2021 à 20h 15m |           
ما الأسباب...؟
أين الغرف المظلمة يا بن موسي؟



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 02 أفريل 2021 | 20 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:04 04:35
20°
 26° % 64 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1323°-1422°-1219°-1322°-11
  • Avoirs en devises
    21922,8

  • (2 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 avril)   1340,3 MDT