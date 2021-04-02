استقالة جديدة في قصر قرطاج للملحق برئاسة الجمهورية اسماعيل البديوي

تواصلت موجة الاستقالات في رئاسة الجمهورية بتسجيل استقالة جديدة للملحق بالرئاسة اسماعيل البديوي.وجاء في الرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 2 أفريل 2021، أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد، المؤرخ في 8 مارس 2021، والذي يقضي بقبول استقالة إسماعيل البديوي، ملحق برئاسة الجمهورية، ابتداء من 1 فيفري 2021.وتعد هذه الاستقالة السابعة من نوعها بعد كل من طارق بالطيب السفير مدير الديوان الرئاسي السابق، ومحمد صالح الحامدي مستشار الأمن القومي، وعبدالرؤوف بالطبيب المستشار الأول للشؤون السياسية ، ورشيدة النيفر مستشارة الإتصال، وهالة الحبيب الملحقة الاعلامية بالديوان.يذكر ان آخر الاستقالات كانت لريم قاسم الملحقة بالديوان المكلفة بالإعلام.