إنعقد بمقرّ وزارة الصحّة مساء يوم الخميس 1 أفريل 2021 مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية سليانة وذلك بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور والي سليانة وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب إلى جانب الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل والمدير الجهوي للصحة وعدد من المسؤولين بالإدارة المركزية والجهوية.ووفق بلاغ لوزارة الصحة, تم خلال المجلس مناقشة السبل الكفيلة بمزيد النهوض بالوضع الصحي بالجهة والعمل على التسريع بإنجاز المشاريع الصحية المبرمجة بالإضافة إلى دعم الجهة الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية لمواطني هذه الولاية.كما تم تدارس مختلف الإجراءات المستوجبة لمجابهة تسارع إنتشار فيروس كورونا بالجهة بالإضافة إلى إنجاح مختلف مراحل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.