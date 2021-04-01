إنعقد بمقرّ وزارة الصحّة مساء يوم الخميس 1 أفريل 2021 مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية سليانة وذلك بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور والي سليانة وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب إلى جانب الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل والمدير الجهوي للصحة وعدد من المسؤولين بالإدارة المركزية والجهوية.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, تم خلال المجلس مناقشة السبل الكفيلة بمزيد النهوض بالوضع الصحي بالجهة والعمل على التسريع بإنجاز المشاريع الصحية المبرمجة بالإضافة إلى دعم الجهة الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية لمواطني هذه الولاية.
كما تم تدارس مختلف الإجراءات المستوجبة لمجابهة تسارع إنتشار فيروس كورونا بالجهة بالإضافة إلى إنجاح مختلف مراحل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, تم خلال المجلس مناقشة السبل الكفيلة بمزيد النهوض بالوضع الصحي بالجهة والعمل على التسريع بإنجاز المشاريع الصحية المبرمجة بالإضافة إلى دعم الجهة الصحية بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية الضرورية وذلك بهدف مزيد تحسين وتقريب الخدمات الصحية لمواطني هذه الولاية.
كما تم تدارس مختلف الإجراءات المستوجبة لمجابهة تسارع إنتشار فيروس كورونا بالجهة بالإضافة إلى إنجاح مختلف مراحل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.
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