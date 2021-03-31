عبور أوروبا - تونس سباحة 155 كلم

يعتزم السباح العالمي نجيب بلهادي في شهر أوت القادم القيام بمحاولة سباحة من أوروبا الى تونس حيث ينطلق من الحدود التونسية الايطالية وصولا إلى تونس بشاطئ ياسمين الحمامات موجها في عبوره بمركب تابع لجمعية ''ازرقنا الكبير'' ذات الخبرة الكبيرة في البحار٠تقع نقطة الانطلاق جنوبا وما وراء خط الطول الذي يمر عبر جزيرة بنتلارريا اما نقطة الوصول فهي تقع أمام نزل صدر بعل ياسمين حمامات تفصلهما مسافة 155 كلم تقدر مدة السباحة 60 ساعة وذلك خلال شهر أوت 2021.ووفق بلاغ اعلامي , يتمتع هذا التحدي العالمي باعتراف رسمي من قبل المنظمة العالمية لسباحة المياه المفتوحة WOWSA و دعما من السلط المحلية و الوطنية و القطاع الخاص و المجتمع المدني ohz, وزارة الدفاع الوطني التي يمثلها جيش البحر و الصحة العسكرية و وزارة الشباب و الطفولة كسلطة اشراف بالتناغم مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية التي آمنت تنقلات نجيب بلهادي لاداء مختلف تدريباته بخليج الحمامات و ولاية سوسة كسلطة جهوية بالتقاطع مع ولايتي المنستير و نابل و نزل صدر بعل ياسمين حمامات الذي تكفل بتوفير الإقامة الكاملة للسباح التونسي خلال مختلف تربصاته و حفل التتويج و تكفلت جمعية ازرقنا الكبير بخفر السباح في عبوره و ما يتطلب ذلك من تنسيق و توجيه و تزويد و ادارة عملية العبور ميدانيا بالتنسيق مع جيش البحر .هذا و يتبنى السباح التونسي في عبوره ايصال عدة رسائل منها دعم السياحة التونسية و التحسيس بضرورة حماية سلحفاة البحر من التلوث و التعربف ببرنامج المتعلق بالعومة للأطفال.وقد برمج نجيب بلهادي عبور أوروبا - تونس خلال شهر أوت القادم و أطلق عليه اسم نسيم ياسمين حمامات وذلك بعد التطور الايجابي الحاصل خلال سنة 2020 و خاصة بعد نجاحه في تحقيق رقما قياسيا عالمي في سباحة الطوف حول جزيرة جربة و فوزه بلقب رجل السنة في العالم 2020 و سباحته ارخبيل قورية - شاطئ بوجعفر بسوسة في وقت قياسي يضاف إلى سجله الحافل بالألقاب العالمية نذكر منها سباحته لبحر المانش من انقلترا الى فرنسا و الدائرة القطبية من روسيا الى الاسكا وعدة مسالك في تونس و في شتى أنحاء العالم و جر مراكب و سفن سباحة وصل وزنها 1014 طنا وغيرها من الانجازات المتعددة المسجلة بأحرف من ذهب في كتاب الغينس للأرقام القياسية و موسوعة المياه المفتوحة للمنظمة العالمية لسباحة المياه المفتوحة.