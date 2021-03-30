   Abdelhalim - زي الهواء  

أمرود كونسلتنغ "النهضة تقلص الفارق مع الدستوري الحر بخصوص نوايا التصويت في التشريعية"‎

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 21:52 قراءة: 0 د, 30 ث
واصل الحزب الدستوري الحر تصدّر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية خلال شهر مارس بفارق 17 نقطة عن حركة النهضة.

وتحصّل الدستوري الحر على نسبة 39% من نوايا تصويت الناخبين، بينما عبّر 22% من التونسيين عن نيّهم التصويت لحركة النهضة(ارتفاع بنقتطين اثنتين عن شهر فيفري، وفق سبر آراء مؤسسة إمرود كونسيلتنغ.
وتقلّص الفارق بين الحزبين بـ5 نقاط، فبعد أن كان 22 نقطة خلال الشهر الفارط، أصبح 17 نقطة خلال الشهر الحالي.


وجاء في المرتبتين الثالثة والرابعة، على التوالي، كل من حزب قلب تونس والتيار الديمقراطي بنسبتي 8% و6%.

وعبّر 5% من المستجوبين عن نيتهم التصويت للقائمات المستقلة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223327

Hassen  ()  |Mardi 30 Mars 2021 à 22h 16m |           
Ces sondages sont payés par ... pour influencer l'opinion publique et aiguiller la masse silencieuse vers les marionnettes de béni-khalfan et béni-dahlan

Afarit  ()  |Mardi 30 Mars 2021 à 22h 03m |           
استبيانات مدفوعة الأجر إماراتيا
نتائجها كضراط الإبل



En continu

Toutes les news

الأربعاء 31 مارس 2021 | 18 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:11 18:43 15:57 12:30 06:07 04:38
13°
 20° % 88 :الرطــوبة
تونــس 11°
0.59 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
20°-1120°-1022°-1126°-1324°-15
  • Avoirs en devises
    21704,3

  • (30 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27942 DT        1$ =2,79783 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mars)   244,2 MDT