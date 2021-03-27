روما: الجرندي يستمع إلى مشاغل الجالية التونسية ويوصي بمزيد الإحاطة بها وتطوير الخدمات القنصلية المسداة

مثلت زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إلى إيطاليا مناسبة للوقوف عن كثب على أوضاع الجالية التونسية والخدمات القنصلية المقدمة لفائدتهم،حيث تحول اليوم السبت 27 مارس 2021 إلى مقر القنصلية التونسية بروما واطّلع على الخدمات المسداة، خاصة في ظلّ التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية الراهنة. كما استمع الوزير إلى المشاغل التي طرحها عدد من أفراد الجالية.

وفي هذا الإطار، أكد الجرندي على ضرورة مواصلة العمل من أجل تذليل الصعوبات أمام التونسيين بالخارج بهدف ضمان حصولهم على مختلف الخدمات، مع الحرص على الاعتماد على الإمكانيات التي تتيحها وسائل الاتصال عن بعد للتواصل معهم ومزيد الإحاطة بهم والإصغاء إلى مطالبهم وتطلعاتهم.



