وزارة الرياضة تدعم 3 مشاريع للمرصد الوطني للرياضة

الرياضة وصفة طبية وعلاجية.

بعث مؤسسات للتنشيط الرياضي في المؤسسات الاقتصادية.

تطوير ممارسة الانشطة الرياضة في الوسط الطبيعي.

في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني الهادفة الى مزيد التشجيع على ممارسة الرياضة والترفيع في نسبة تعاطي الأنشطة البدنية لدى كل الفئات الاجتماعية بمختلف الأعمارانعقدت صباح يوم الخميس 25 مارس 2021 جلسة عمل بمقر الوزارة جمعت وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي بالمدير العام للمرصد الوطني للرياضة نزار السويسي وبحضور المديرين العامّين للرياضة والشباب والمدير العام للمرصد الوطني للشباب وعدد من إطارات الوزارة.وتمّ خلال هذه الجلسة عرض ثلاثة مشاريع يعمل المرصد الوطني للرياضة على اعدادها استنادا الى دراسات علمية وأسس منهجية مضبوطة وهي :يهدف الى ادراج ممارسة الرياضة ضمن الوصفات الطبية وذلك من خلال احداث مهنة جديدة يتلقى من خلالها الطلبة تكوينا مشتركا يؤمّنه مختصون من المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وكليات الطب بحيث تكون الرياضة المدرجة ضمن الوصفة ملائمة لكل مرض محدد بما يضمن نجاعة التدخل الطبي والتقليص من الإصابة بالامراض والتقليص من التكاليف المجحفة التي على الدولة من جهة ويمكّن من فتح آفاق جديدة لأصحاب الشهائد العليا في الرياضة والتربية البدنية.وسيقع في هذا الصدد إعادة إحياء لجنة القيادة التي كانت قد بادرت بالعمل على هذا المشروع سابقا لتتولى إعداد الإطار القانوني وتذليل كل الصعوبات التي حالت دون انطلاقه لتكون بذلك أول تجربة تونسية وعربية في هذا المجال.تهدف الى خلق مواطن شغل للمعطلين عن العمل وخلق فرص جديدة للاستثمار في المجال الرياضي من خلال تشجيعهم على بعث مؤسسات تتولى التعاقد مع المؤسسات الاقتصادية لتأمين حصص وأنشطة رياضية للعاملين بها قصد الرفع من مردودية المؤسسة وخلق فضاء ملائم للعملة على أن يتم اعداد كراس شروط في الغرض ينظم عملهم.يهدف الى دعم السياحة الشبابية والرياضية والتشجيع على ممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية في الطبيعة ودعم اختصاصات رياضية جديدة تتلائم وخصوصيات كل جهة من خلال العمل على هيكلة هذه الأنشطة التي تشهد اقبالا كبيرا لدى كل الفئات العمرية والعمل على تطويرها.هذا وستعمل لجنة القيادة على إعداد الأطر القانونية لهذه المشاريع الثلاثة ليتمّ عرضها لاحقا على مجلس وزاري للشباب والرياضة.