فتحي العيوني: قيس سعيد في دار الجبالي كان يتحدث عن الدستوري بمنطق مغاير عما يسرده اليوم

كشف رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في مداخلة على راديو ''إي أف أم'' اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 أن علاقة صداقة كانت تربطه بقيس سعيد قبل أن يصبح الأخير رئيسا للدولة .وأضاف العيوني انه سبق وأن التقيا في منزل حمادي الجبالي عندما كان رئيسا للحكومة مشيرا أن مواقف سعيد كانت مغايرة تماما في ذلك الوقت عن مواقفه وآرائه عندما اعتلى كرسي الرئاسة .واضاف رئيس بلدية الكرم '' عندما كنت مستشارا لحمادي الجبالي اقترحت سعيد وزيرا للعدل مضيفا '' ونهار الي جبناه لدار حمادي الجبالي كان يحكي على الدستور بمنطق آخر ويحكي على النظام السياسي بمنطق آخر وكان يدافع على النظام البرلماني واليوم تقلب ولاّ يحكي على نظام رئاسي ''.يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة