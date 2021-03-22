موجة الاستقالات في قصر قرطاج تتواصل باستقالة المكلفة بالإعلام ريم قاسم

باب نات - قدّمت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية ريم قاسم استقالتها من منصبها منذ الأسبوع الماضي وفق ما نقلته الاثنين 22 مارس اذاعة موزاييك.



وتأتي استقالة ريم قاسم اثر موجة استقالات عرفها القصر شملت كل من الناطقة الرسمية باسم الرئاسة رشيدة النيفر ومدير ديوان رئيس الجمهورية طارق بالطيب، ومستشاره السياسي عبد الرؤوف بالطبيب ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد الحامدي والمكلف بالبروتوكول والتشريفات طارق الحناشي.





