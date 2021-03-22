   Next: 100% - Tarab  

موجة الاستقالات في قصر قرطاج تتواصل باستقالة المكلفة بالإعلام ريم قاسم

Publié le Lundi 22 Mars 2021 - 22:28 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - قدّمت المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية ريم قاسم استقالتها من منصبها منذ الأسبوع الماضي وفق ما نقلته الاثنين 22 مارس اذاعة موزاييك.

وتأتي استقالة ريم قاسم اثر موجة استقالات عرفها القصر شملت كل من الناطقة الرسمية باسم الرئاسة رشيدة النيفر ومدير ديوان رئيس الجمهورية طارق بالطيب، ومستشاره السياسي عبد الرؤوف بالطبيب ومستشار الأمن القومي الجنرال محمد الحامدي والمكلف بالبروتوكول والتشريفات طارق الحناشي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222831



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 مارس 2021 | 10 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:54 12:33 06:18 04:51
15° % 76 :الرطــوبة
تونــس
2.57 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-715°-818°-820°-925°-12
  • Avoirs en devises
    21768,4

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28685 DT        1$ =2,77044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   1138,4 MDT