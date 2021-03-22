بعد أن ادّعى انتماءه للحزب الديمقراطي التقدمي قبل الثورة، عصام الشابي يكذّب ناجي جلول

كذّب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، تصريحات الوزير السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول خلال حضوره الأحد 21 مارس في برنامج وحش الشاشة، بخصوص انتمائه للحزب الديمقراطي التقدمي قبل الثورة.وقال الشابي "كثيرا ما يحاول السيد ناجي جلول ، عندما تعوزه الحجة ، الى محاولة خلق ماض نضالي بالادعاء بانه كان ضمن مناضلي البدب PDP ايام الجمر".وتابع قائلا "دون المس من مسار السيد جلول في مختلف الاحقاب السياسية الماضية ، الا انّني اجد نفسي مضطرا حفظا للذاكرة الوطنية و لمسيرة قلعة من قلاع النضال ضد الاستبداد ان أوضح بان السيد ناجي جلول إلتحق بصفوف البدب PDP مباشرة بعد الثورة ليغادره بعد سنتين الى حركة نداء تونس".يذكر أنه وخلال حضوره في برنامج وحش الشاشة نفى ناجي جلول ان يكون للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الفضل في بروزه على الساحة السياسية وانه كان معروفا قبل الثورة بنضاله وبانتمائه للحزب الديمقراطي التقدمي.