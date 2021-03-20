المشيشي من المنستير : حل قضايا تونس يستدعي التفاف كافة الفاعلين

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 20 مارس 2021، بضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بالمنستير، على حفل إحياء الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال بحضور والي المنستير وعدد من نواب الجهة والمسؤولين الجهويين.واختار رئيس الحكومة، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على كل التونسيين، ان يحمل عيد الاستقلال الخامس والستون لمسة وفاء صادقة لروح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وعرفانا منه لتضحياته الجسام، معيدا الى الذاكرة بعضا من نضال الحبيب بورقيبة البطولي زمن الاستعمار الفرنسي و" نضاله الأكبر" في سبيل بناء دولة وطنية مدنية ذات سيادة ينعم فيها ابناؤها بكرامة المواطنة وشعور الاعتزاز بالانتماء الي الوطن والذود عن وحدته، مهما كانت الظروف، وخاصة عندما تكبر فيه الرهانات وتلقي الازمة بضلالها.كما ذكّر هشام مشيشي بوقفة الشعب التونسي الابي والتفافه "يدا واحدة" لنصرة قضية وطنه العادلة بما مكنه من قهر الصعاب وتحقيق النصر، داعيا التونسيين والتونسيات وخاصة منهم الأجيال الشابة، الى النهج على منوال الاباء والاجداد وان لا يقفوا عند "ماذا اعطاني الوطن" والبحث بصدق عن "ماذا يمكن ان يقدموه هم لهذا الوطن."وكان لرئيس الحكومة بنفس المناسبة، لقاء مع عدد من المناضلين تبادل خلاله جملة من الآراء والأفكار، حول بعض المسائل المتعلقة أساسا بظروف عيشهم وانتظاراتهم وإمكانية مساهمتهم في معاضدة جهود الحكومة بخصوص تنمية الحس المواطني وتدعيم اللحمة الوطنية.واكد رئيس الحكومة في هذا الصدد، ان الوضع يستدعي التفاف الجميع حول قضايانا الوطنية الحارقة والانكباب استعجاليا على استشراف الحلول الناجعة وتنفيذها لرفع الرهانات المحدقة بالوطن قبل فوات الأوان، مشيرا ان حكومته تعمل بكل جدية وبجهد متواصل على تقليص حدة الازمة وانها مصغية تمام الاصغاء لمطالب كل فئات المجتمع وغير مستهينة باي منها، ولكنها الى جانب ذلك مؤمنة ان نجاحها في بلوغ الأهداف المرسومة مرتبط شديد الارتباط بمدى مساهمة كل الفاعلين والتفافهم حول تحقيقها.يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي الماضي،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة