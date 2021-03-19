سهام العيادي تؤكد على ضروة الاعداد الجيد وتوفير كل الظروف الملائمة لرياضيي النخبة للمشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو

انعقدت صباح يوم الخميس 18 مارس 2021 جلسة عمل جمعت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي بعدد من رؤساء والمديرين الفنّيين للجامعات الرياضية المعنيين بالمشاركة في الألعاب الأولمبية طوكيو (+1)2020 بحضور المدير العام للرياضة مكرم شوشان ومراقب المصاريف بوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني منية الاديب والمديرالعام بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية عادل براهم وعدد من اطارات الوزارة خصصت لطرح عدد من المسائل المادية واللوجستية والفنية المتعلقة بالاعداد الأولمبي ومتابعة استعدادات مختلف الأطراف لتأمين أفضل الظروف لرياضيي النخبة للمشاركة في هذا الاستحقاق الرياضي الدولي الهام وتشريف الراية الوطنية.- الوزارة هي من ستتعهد بتوفير الأزياء الرياضية و تذاكر السفر وتسهيل إجراءات التنقل لفائدة رياضيي النخبة المشاركين في الألعاب الأولمبية طوكيو (+1)2020.- سيتم احداث لجنة مشتركة بين وزارتي الشباب والرياضة والادماج المهني والإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار لتسهيل كل الاجراءات المالية وتذليل كل الصعوبات على المستوى المادي مما سيمكّن الجامعات الرياضية من التركيز فقط على حسن اعداد الرياضيين فنيا وبدنيا وذهنيا وتوفير كل الظروف الملائمة لهم.- تم تكوين فريق عمل صلب الوزارة بالتنسيق مع ممثلين عن وزارة الخارجية لتسهيل اجراءات الحصول على التاشيرات الخاصة برياضيي النخبة للقيام بالتربصات اللازمة للاعداد الاولمبي.- تمكين كل المنتخبات الوطنية المشاركة في الالعاب الاولمبية في كل الاختصاصات الرياضية من التلاقيح مجانا ضد كوفيد-19 .- تم وضع عدد 1000 تحليل PCR مجاني من قبل وزارة الصحة على ذمة اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية لفائدة الرياضيين المشاركين في النسخة 14 من ملتقى تونس لألعاب القوى لذوي الإحتياجات الخاصة تحت شعار "ملتقى تونس الدولي - الجائزة الكبرى لألعاب القوى لأصحاب الهمم"و الذي سيحتضنه ملعب ألعاب القوى برادس أيام 18و19و20 مارس الجاري ضمانا لسلامة الرياضيين.- اقرار الانطلاق في انجاز مشروع مركز إقامة لرياضيي النخبة وهو حاليا في طور الدراسات ليتمّ الانطلاق في احداثه في اقرب الاجال لتأمين افضل ظروف الإقامة والاعاشة للرياضيين .- الاذن بصرف منحة لفائدة الاطار الفني صلب الجامعات الرياضية الذين ساهموا في تألق رياضيي النخبة في مختلف الاختصاصات بتاهلهم للالعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو(+1)2020 اعترافا بمجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في رفع الراية الوطنية.واكدت سهام العيادي خلال الجلسة على ضرورة توفر الارادة لدى القائمين على الشأن الرياضي والعمل وفق استراتيجية مستقبلية علمية ومسبقة على امتداد سنوات لحسن الاعداد للمشاركة في الالعاب الاولمبية القادمة مشيرة الى انه تم هذه السنة ولاول مرة صرف 50% من منحة التسيير لفائدة الجامعات الرياضية على العنوان الأول منذ منتصف شهر فيفري 2021 و 80 % من قيمة المنحة المسندة للجامعات الرياضية في إطار استعدادات الجامعات المعنية بالألعاب الأولمبية .كما شددت الوزيرة على أهمية العمل التشاركي بين كل المتدخلين في الشأن الرياضي والمحافظة على استمرارية عمل اللجنة المشتركة للاعداد الأولمبي ودعمها من اجل مواصلة العمل والاعداد الجيّد للاستحقاقات الرياضية للسنوات القادمة خدمة لمصلحة الرياضيين والرياضة التونسية.