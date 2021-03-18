عصام الشابي " تحرك أعوان البرلمان ضد موسي بداية صحوة للتصدي للفاشية"

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يثمن تحرك أعوان البرلمان للتصدي لتجاوزات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية: