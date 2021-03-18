عصام الشابي " تحرك أعوان البرلمان ضد موسي بداية صحوة للتصدي للفاشية"

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انه يثمن تحرك أعوان البرلمان للتصدي لتجاوزات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"بدعوة من نقابتهم الأساسية ينفذ أعوان مجلس نواب الشعب وقفة احتجاجية غدا الجمعة ضد ما أتته عبير موسي و كتلتها الفاشية في حقهم من تجاوز و عربدة فاقت طاقت الاحتمال .
هذا التحرك سيشكل في رأيي اول رد جدي و حازم ضدّ التطرف بكل اشكاله و دفاعا عن كرامة الموظفين و العاملين بالمجلس و ايضا دفاعا عن الديمقراطية في عقر دارها في وجه محاولات ترذيل المؤسسة التمثيلية و تعطيل أعمالها.
لعلها بداية صحوة تأتي من حيث لم ينتظرها اعداء الديمقراطية و هي في حاجة الى تضامن و تأيبد الجميع وخاصة الكتل النيابية بعيدا عن الحسابات و المصالح الضيقة التي يتسلل من خلالها من يريد سوءا بالتجربة التونسية.
فقط أشير الى ان هذا التحرك النبيل جاء بدعوة من نقابة اساسية تابعة " لاتحاد الخراب " الذي يبقى احد قلاع الديمقراطية و لو كره الكارهون."
وكتب عصام الشابي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"بدعوة من نقابتهم الأساسية ينفذ أعوان مجلس نواب الشعب وقفة احتجاجية غدا الجمعة ضد ما أتته عبير موسي و كتلتها الفاشية في حقهم من تجاوز و عربدة فاقت طاقت الاحتمال .
هذا التحرك سيشكل في رأيي اول رد جدي و حازم ضدّ التطرف بكل اشكاله و دفاعا عن كرامة الموظفين و العاملين بالمجلس و ايضا دفاعا عن الديمقراطية في عقر دارها في وجه محاولات ترذيل المؤسسة التمثيلية و تعطيل أعمالها.
لعلها بداية صحوة تأتي من حيث لم ينتظرها اعداء الديمقراطية و هي في حاجة الى تضامن و تأيبد الجميع وخاصة الكتل النيابية بعيدا عن الحسابات و المصالح الضيقة التي يتسلل من خلالها من يريد سوءا بالتجربة التونسية.
فقط أشير الى ان هذا التحرك النبيل جاء بدعوة من نقابة اساسية تابعة " لاتحاد الخراب " الذي يبقى احد قلاع الديمقراطية و لو كره الكارهون."
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