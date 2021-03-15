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في تسريب جديد، راشد الخياري يكشف أن محمّد عمّار وصف زميله في الكتلة الديمقراطية هيكل المكّي بالبغل

Publié le Lundi 15 Mars 2021 - 16:25 قراءة: 0 د, 49 ث
كشف الاثنين 15 مارس، النائب راشد الخياري أن التسجيلات للمحادثة التي جمعته بالقيادي في التيار الديمقراطي محمّد عمار تتضمّن تهجّما من هذا الأخير على زميله في الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب هيكل المكي.

وأفاد راشد الخياري في تدوينة له بأنه وخلال محادثته مع محمّد عمار، قام هذا الأخير بسب و"تهنتيل" هيكل المكّي واعتبره "بغلا" حسب ما نقله راشد الخياري.


وتأتي تدوينة راشد الخياري على خلفية تصريحات هيكل المكي خلال استضافته في اذاعة اي أف أم حيث وصف المكي راشد الخياري بصبي المخابرات واعتبر أن تسجبله للمحادثة مع محمد عمار سقطة أخلاقية.

وقال الخياري " ثمة نائب من الكتلة الديمقراطية "ه م" ظهر اليوم على إذاعة خاصة مساندا لزميله رئيس الكتلة و نعتني بأبشع النعوت القبيحة".
واستدرك قائلا "مش هنا المشكل، المشكل يا سيدي الزميل المحترم الي السيد رئيس كتلتك شبعك سب و بخس و تهنتيل و إعتبرك "بغل" و ذلك في التسجيلات الفضيحة و ربي يقدرني على فعل الخير و كشف حقيقتكم لبعضكم البعض".






Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 222410

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 20h 12m |           

Franchise  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 17h 52m |           
@ Ben Moussa: Tu n'as pas compris le sens voulu par cet adage. La vraie bassesse c'est d'accuser l'autre. C'est ton cas. L'adage signifie, pour ta gouverne, qu'il arrive au cours d'une rencontre privée de tenir des propos "agressifs" dans un moment de colère sans pour autant les penser. A bon entendeur

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 17h 17m |           
Quelle Franchise !
et quel moral ! ! ! "Yalaan El Bey Fi Ghibtou"
plutôt quelle bassesse !
On applaudit le Bey en sa présence et on l'insulte en son absence !
Le message est bien clair, bravo !

Toucom  (France)  |Lundi 15 Mars 2021 à 16h 59m |           
@franchise (tun)
Justement ce n'est pas une conversation privée puisque plusieurs personnes (politiques) étaient invitées pour comploter.
Pour protéger notre jeune démocratie, tous les moyens sont bons. ca peut choquer des gens, j'en suis conscient mais malheureusement on est arrivé là. J'espère seulement que KHIARI l'a fait dans le but de protéger la Tunisie de ces gens là et qu'il n'a pas monnayé ces enregistrements.

Franchise  (Tunisia)  |Lundi 15 Mars 2021 à 16h 42m |           
Le comportement de cet individu khiari (en minuscules) est d'une bassesse indescriptible et inqualifiable. Il rend public une conversation privée ... c'est vil et mesquin. Et dire qu'il se prend pour un "représentant du peuple". Un proverbe de chez nous dit "Yalaan El Bey Fi Ghibtou". Miskina Tounés



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