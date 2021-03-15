في تسريب جديد، راشد الخياري يكشف أن محمّد عمّار وصف زميله في الكتلة الديمقراطية هيكل المكّي بالبغل

كشف الاثنين 15 مارس، النائب راشد الخياري أن التسجيلات للمحادثة التي جمعته بالقيادي في التيار الديمقراطي محمّد عمار تتضمّن تهجّما من هذا الأخير على زميله في الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب هيكل المكي.وأفاد راشد الخياري في تدوينة له بأنه وخلال محادثته مع محمّد عمار، قام هذا الأخير بسب و"تهنتيل" هيكل المكّي واعتبره "بغلا" حسب ما نقله راشد الخياري.وتأتي تدوينة راشد الخياري على خلفية تصريحات هيكل المكي خلال استضافته في اذاعة اي أف أم حيث وصف المكي راشد الخياري بصبي المخابرات واعتبر أن تسجبله للمحادثة مع محمد عمار سقطة أخلاقية.وقال الخياري " ثمة نائب من الكتلة الديمقراطية "ه م" ظهر اليوم على إذاعة خاصة مساندا لزميله رئيس الكتلة و نعتني بأبشع النعوت القبيحة".واستدرك قائلا "مش هنا المشكل، المشكل يا سيدي الزميل المحترم الي السيد رئيس كتلتك شبعك سب و بخس و تهنتيل و إعتبرك "بغل" و ذلك في التسجيلات الفضيحة و ربي يقدرني على فعل الخير و كشف حقيقتكم لبعضكم البعض".