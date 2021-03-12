الغنوشي يستقبل الأستاذ ابراهيم بودربالة عميد المحامين،

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بقصر باردو، الأستاذ ابراهيم بودربالة عميد المحامين، وهشام بن عبد الله رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، وذلك بحضور مبروك كورشيد مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية.وثمّن عميد المحامين مبادرة مجلس نواب الشعب بتنظيم حوار مع الهيئة الوطنية للمحامين لأول مرة، مؤكّدا ما تميّزت به تدخلات النواب خلال هذه الجلسة من عمق وثراء والمام بكل جزئيات ومشاغل هذا المرفق الهام . وأشار الى حاجة المحامين الى رؤية جديدة تضمن للأجيال القادمة مزيدا من انصهار قطاع المحاماة مهنيا في المجتمع ومسايرة التحولات.من جهته بارك رئيس مجلس نواب الشعب هذه المبادرة بتنظيم هذا الحوار الذي يترجم قيمة الدور الذي يضطلع به المحامي، والذي مثّل ومازال الضمير الحي للمجتمع واحتضن تطلعاته الى الحرية والعدالة والمشاركة السياسية .وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تأييده لرأي عميد المحامين الدّاعي الى ان يلعب المجتمع المدني دوره في المرحلة الحساسة وما تتطلّبه من مبادرات داعمة للحوار ، ومنها المبادرة التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي. وأكّد في هذا الصدد أنه لا حل لمشاكل تونس السياسية اليوم الا بتوخّي منهج الحوار والتوافق .