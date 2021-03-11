رضا شرف الدين يعلن تخليه عن الحصانة ومثُوله أمام القضاء

اتّهم الخميس 11 مارس، النائب رضا شرف الدين جريدة الشروق بالسعي الي تشويهه والتشهير به لحسابات سياسية قال إنه يعلم المستفيد منها.وكشف شرف الدين أنه تخلّى عن الحصانة البرلمانية ايمانا منه باستقلالية القضاء و استجابة لدعوة القطب القضائي الإقتصادي و المالي ومثل أمام قاضي التحقيق بصفته الممثل القانوني لشركة تعمل في قطاع الأدوية.وأفاد شرف الدين بأنه قدّم افادته للقضاء و بيّن ما وصفه الطابع الكيدي للشكاية المرفوعة ضدّه مشيرا إلى أن الشكاية تتعلّق بادعاء الحصول على رخصة ترويج دواء و لا تتعلق بأي صفقة كما ورد بالصحيفة المذكورة.وأوضح أن عرضه على القيس إجراء قانوني و عادي ضد كل من له قضية منشورة لدى قلم التحقيق و لا يمكن اعتباره إدانة حسب ما ينص عليه الفصل 71 من مجلة الإجراءات الجزائية.يذكر أن جريدة الشروق قالت في احد مقالاتها انه تم الاستماع لشرف الدين في القطب القضائي الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بشبهة فساد في صفقة أدوية و أشارت إلى أنه قد قرر الإبقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس.