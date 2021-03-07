رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى Zarzis smart center

أدى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الأحد 07 مارس 2021 زيارة إلى فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، رفقة وزير التجارة ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ووالي مدنين وعدد من نواب الولاية إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين.وقام رئيس الحكومة بجولة في مختلف أجنحة مركز جرجيس الذكي (Zarzis smart center) الذي يضم عددا من المؤسسات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال، كما تحادث مع مسيري عدد من المؤسسات حول أهمية هذا المركز في استقطاب المشاريع المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وذات القيمة المضافة، ودورهم في الترويج للفضاء وتونس كوجهة استثمارية في مجال التكنولوجيات وتحسين القدرة التنافسية للشركات عن طريق الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والتموقع في الاقتصاد الرقمي.كما استمع رئيس الحكومة إلى عرض قدمه مدير الفضاء حول أبرز النقائص والعوائق التي تحول دون حسن استغلاله وجملة المقترحات التي من شأنها تطوير نشاط شركة فضاء الأنشطة الاقتصادية والنهوض بالجهة عموما عبر بعث قطب إقتصادي بجرجيس على مساحة تتجاوز الـ1000 هك والذي من شأنه أن يساعد على مزيد احداث شركات في المجال الصناعي واللوجستي وتوفير مواطن شغل جديدة.يذكر أن فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس يحتضن 43 مشروعا محدثا في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات والخدمات اللوجستية، فضلا عن مشاريع مبادلات حرة كما يوفر الفضاء قرابة 300 موطن شغل حاليا بقيمة استثمارات جملية بحوالي 75 مليون دينار، ويستفيد هذا الفضاء من موقعه الاستراتيجي من حيث القرب من أسواق افريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي وقربه من بنية تحتية عصرية فيها مطار دولي وميناء تجاري.