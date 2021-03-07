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أعوان بلدية تونس يقومون بتنظيف ساحة إبن خلدون بعد تشويهها من طرف المحتجين

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 08:46 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - قام ليلة السبت 6 مارس، أعوان بلدية تونس بتنظيف اثار تشويه ساحة بن خلدون من طرف المشاركين في التحرك الاحتجاجي الذي دعا اليه حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.

يذكر أن المحتجين قاموا بتشويه النصب التذكاري للعلامة ابن خلدون وذلك بكتابة شعارات ورسومات على التمثال وباقي مكونات الساحة التي تم الإنتهاء من تهيئتها قبل يومين.


وفي بيان لها، دعت بلدية تونس الجميع المحافظة على جميع الفضاءات العمومية.

يذكر أن حديقة ساحة بن خلدون بشارع بورقيبة بالعاصمة تم افتتاحها عشية يوم الإربعاء الماضي في ثوب جديد بعد إعادة تهيئتها من قبل بلدية تونس بالتعاون مع ولاية تونس ووزارة السياحة فبدت هذه الساحة أكثر جمالا وجاذية بفضل تجديد بلاطها وتزويقها وتجهيزها بالاضاءة وتهذيب غطائها النباتي وتركيز كراسي لاستقبال الزوار وذلك بتكلفة تساوى 140 ألف دينار ح .




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 221881

Mnasser57  (Qatar)  |Dimanche 07 Mars 2021 à 10h 31m |           
الله يهلكك يارحوي انت ومن معك

Mnasser57  (Qatar)  |Dimanche 07 Mars 2021 à 10h 31m |           
الله يهلكك يارحوي انت ومن معك

Afarit  (Tunisia)  |Dimanche 07 Mars 2021 à 10h 08m |           
الهمل. أولاد الحرام

Bazdig  (Tunisia)  |Dimanche 07 Mars 2021 à 09h 02m |           
المنجي ورفاقه همج وانذال لا عمق شعبي لديهم . اكثر من ذلك هم ماجورون من الخارج لنعكير الجو في تونس



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