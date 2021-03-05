رئيس الحكومة يستقبل سفير جمهورية الكامرون بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 05 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة سفير جمهورية الكامرون بتونس السيد "فيكتور لووي" Victor LOE وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.ونوّه رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء بالجهود التي بذلها السفير الكامروني ومساهمته في تعزيز علاقات التعاون المثمر بين تونس والكامرون خلال الاثني عشر سنة التي قضاها في بلادنا سفيرا لبلاده وعميدا للسلك الدبلوماسي بتونس.وأشاد هشام مشيشي بالعلاقات الأخويّة المتميزة والتاريخية التي تجمع البلدين، ودعا بهذه المناسبة الى ضرورة تثمين واستغلال الامكانات والفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.من جانبه، توّجه السفير الكامروني بالشكر للسلطات التونسيّة على ما لقيه من دعم وتنسيق لإنجاح مهمته في تونس ودعم العلاقات الاخوية بين البلدين، معبّرا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في عدة مجالات.