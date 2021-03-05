تأجيل قضية الشهيد محمد البراهمي لجلسة 28 ماي المقبل

باب نات -

قررت عصر اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 28 ماي 2021 للنظر مجددا في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي .يذكر ان هيئة الدائرة باشرت اليوم الجمعة 5 مارس النظر في ملف القضية وقد مثل امام انظارها متهمان وهما رياض الورتاني وعزالدين عبد الاوي في حين رفض بقية المتهمين الصعود .كما اكد ممثل النياية العمومية خلال جلسة المحاكمة ان النيابة العمومية انجزت جملة من الاحكام التحضرية التى طلبتها هيئة الدفاع وانها ساعية لتنفيذ بقية الاحكام في اقرب وقت.