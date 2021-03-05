تأجيل قضية الشهيد محمد البراهمي لجلسة 28 ماي المقبل

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 15:42 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - قررت عصر اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 28 ماي 2021 للنظر مجددا في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي .

يذكر ان هيئة الدائرة باشرت اليوم الجمعة 5 مارس النظر في ملف القضية وقد مثل امام انظارها متهمان وهما رياض الورتاني وعزالدين عبد الاوي في حين رفض بقية المتهمين الصعود .


كما اكد ممثل النياية العمومية خلال جلسة المحاكمة ان النيابة العمومية انجزت جملة من الاحكام التحضرية التى طلبتها هيئة الدفاع وانها ساعية لتنفيذ بقية الاحكام في اقرب وقت.

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