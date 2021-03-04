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رئيس الجمهورية يقلد السفير الكامروني في تونس الصنف الأول من وسام الجمهورية

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 15:06 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 4 مارس 2021 بقصر قرطاج سفير جمهورية الكامرون بتونس "فيكتور لووي Victor LOE "الذي أدّى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وثمّن رئيس الجمهورية بالمناسبة الجهود التي بذلها السفير الكامروني طيلة فترة عمله الطويلة بتونس، مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الراسخة التي تجمع تونس بالكامرون في مختلف المجالات.


ومن جانبه عبّر سفير الكامرون عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية وجزيل شكره لتونس على ما لقيه من دعم أثناء أداء مهامه ببلادنا، مجدّدا حرص بلاده على مواصلة تطوير أوجه التعاون مع تونس في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقد تولّى رئيس الجمهورية تقليد السفير الكامروني الصنف الأول من وسام الجمهورية.


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