وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة إلى الوحدة العسكريّة للنقل الجوّي بمالي

باب نات -

أدى يوم أمس 1 مارس 2021، وفد عسكري رفيع المستوى زيارة إلى الوحدة العسكرية للنقل الجوّي الموضوعة على ذمّة المهمة الأممية “MINUSMA” بمالي.وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ للوزارة الدفاع, في إطار تفقد الوحدة المذكورة والإطلاع على ظروف العيش والأهبة العملياتية والإحاطة بالأفراد.ويذكر أن هذه الوحدة العسكرية تم تجديد نشرها لمدّة سنة إضافية بطلب من الجانب الأممي الذي أشاد بحرفية وجاهزية هذه الوحدة ونجاحها في أداء مهمتها.