   Farid - سألني الليل  

وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة إلى الوحدة العسكريّة للنقل الجوّي بمالي

Publié le Mardi 02 Mars 2021 - 18:09 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - أدى يوم أمس 1 مارس 2021، وفد عسكري رفيع المستوى زيارة إلى الوحدة العسكرية للنقل الجوّي الموضوعة على ذمّة المهمة الأممية “MINUSMA” بمالي.

وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ للوزارة الدفاع, في إطار تفقد الوحدة المذكورة والإطلاع على ظروف العيش والأهبة العملياتية والإحاطة بالأفراد.


ويذكر أن هذه الوحدة العسكرية تم تجديد نشرها لمدّة سنة إضافية بطلب من الجانب الأممي الذي أشاد بحرفية وجاهزية هذه الوحدة ونجاحها في أداء مهمتها.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221593

Sarramba  ()  |Mardi 02 Mars 2021 à 19h 12m |           
"أفراد هاته الوحدة العسكرية هم عبيد لماكرون ينفذوا ما يأمرهم به، "المقيم العام والحامي الأبدي لتونس
حسبنا الله و نعم الوكيل



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 02 مارس 2021 | 18 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:44 12:38 06:49 05:23
16°
 18° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1218°-1117°-1118°-1220°-11
  • Avoirs en devises
    21872,2

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29672 DT        1$ =2,73635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   315,2 MDT