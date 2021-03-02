وزارة الصحة تعلن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن وتدعو إلى الحذر واليقظة

باب نات -

أعلنت الثلاثاء 2 مارس، وزارة الصحة عن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن نوع SARS- CoV-2 variant fromlineage B.1.1.7 في تونس.وأفادت في المقابل بأن نظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في تونس.و ذكّرت بأن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا ببلادنا داعبة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة .