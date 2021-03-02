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وزارة الصحة تعلن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن وتدعو إلى الحذر واليقظة

Publié le Mardi 02 Mars 2021 - 17:05 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - أعلنت الثلاثاء 2 مارس، وزارة الصحة عن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن نوع SARS- CoV-2 variant fromlineage B.1.1.7 في تونس.

وأفادت في المقابل بأن نظام المراقبة لم يكشف إلى حد اليوم أي نوع من السلالة المتحورة في جنوب إفريقيا أو بالبرازيل في تونس.


و ذكّرت بأن فيروس كورونا المستجد لا يزال منتشرا ببلادنا داعبة إلى مواصلة الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة .


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