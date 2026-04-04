توزر: يوم طبّي بالمستشفى الجهوي بتوزر لتقصي اضطرابات النظر لدى الأطفال

انتظم، اليوم السبت، بالمستشفى الجهوي بتوزر، يوم طبّي مفتوح خصّص لتقصي اضطرابات البصر لدى الأطفال ما قبل سن الدراسة وفي سن المدرسة، وانتفع بعياداته المجانية عدد هام من الأطفال من مختلف مناطق الولاية تحت إشراف أطباء الاختصاص بالقسم الجامعي لطب العيون بهذه المؤسسة الاستشفائية.وبيّن الأستاذ المساعد في طب العيون ورئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتوزر، محمد الحبيب الحذيري، أن عيوب الانكسار، على غرار قصر النظر والحول، هي من بين الأمراض الشائعة والتي ليست لها علامات واضحة، لكنها تسبّب كسلا في العين، واضطرابات في الدراسة، ومشاكل أخرى في حال لم تكتشف وتعالج مبكرا.وأوضح أنّ التطور التكنولوجي ساهم في ابتكار آلات كشف محمولة تستعمل الذكاء الاصطناعي وتمكّن من فحص سريع ودون ألم، وقد تحصّل المستشفى الجهوي عليها مؤخرا، ما ساهم في الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال والتنقل إليهم في المدارس ورياض الأطفال في مختلف المناطق، بما فيها البعيدة جغرافيا خلافا للأجهزة القديمة التي لا يمكن حملها وباعتبارها حساسة وقابلة للكسر.وأضاف أن الأولياء مدعوون إلى الكشف المبكر عن نظر أطفالهم حتى في حال عدم وجود علامات واضحة أو آلام في العين، وذلك لحمايتهم من مثل هذه الأمراض ومساعدتهم على تحسين تحصيلهم المدرسي، مشيرا إلى أنه في ظل نقص أطباء العين بالعدد الكافي فإن التقنيات الحديثة تسهل عملية التنقل للمدارس، بما يحسن نوعية الخدمة المقدّمة في إطار الطب المدرسي.من جهتها، أكّدت الطبيبة المختصة في تقويم البصر والحول، زينب بالحاج عيسى، أنّ الكشف المبكر عن الحول وكسل العين وعلاجها قبل سن 12 سنة يمكّن من تفادي المشاكل التي يمكن أن تتطور وتخلف مضاعفات .وبينت أنه من بين أعراض مشاكل البصر الصداع الدائم على مستوى الرأس، ويتم علاجه بحصص تقويم بصر بما يساهم في عودة الحياة الطبيعية للطفل، لافتة إلى أن أطباء اختصاص طب العيون بالمستشفى الجهوي بتوزر يتولون بشكل دوري تأمين عيادات إما في شكل قافلة أو عيادات دورية في مختلف معتمديات الجهة لتقصي اضطرابات النظر لدى الأطفال.