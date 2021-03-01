العلوي للحمامي : سنتعامل معك بما يليق بك وسندوس بالنعال كل من يحاول النيل منا

" سنتعامل معك بما يليق بك وسندوس بالنعال كل من يحاول النيل منا".

وكتب العلوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " منذ الأمس، نشر سمير الوافي تدوينته التي كشف فيها عن موقف ضيفه عماد الحمامي من التحالف مع ائتلاف الكرامة.

لم أعلّق ولم أنزعج من موقفه ذاك، ويشهد اللّه أنّي فضّلت التّريّث والاستماع إلى ما سيقوله حرفيّا، وفي ذهني أنّ ردّي سيكون بكلّ بساطة أنّ ذلك من حقّه. من حقّه أن يكون له تقييمه الخاصّ وأن يعبّر عنه بحرّيّة بقطع النّظر عن اتّفاقنا أو اختلافنا معه.

ما صدمني في الأمر هو قوله: " أتبنّى ما جاء في تدوينة سيّدة الونيسي"، الّتي كانت سقطة أخلاقيّة مدوّيّة، حاول البعض امتصاصها بالقول إنّ حسابها كان مخترقا، مثلما حاولت هي تبريرها بالقول إنّها كانت تقصد شيئا آخر.

هنا يختلف الأمر كلّه!

حسنا يا عماد الحمّامي، من الواضح أنّه أصبح لدينا اليوم نهضتان، وسنعامل كلاّ منهما بالشّكل الّذي يليق بها تماما.

سنحترم من يحترمنا ونمدّ أيدينا لمن يمدّ إلينا يده من أجل الخير والإصلاح ومقاومة جراثيم الفساد والعبوديّة.

وسندوس بالنّعال كلّ من يحاول النّيل من كرامتنا ويتأستذ علينا ويركب موجة التّطاول علينا كي يرضى عنه اتّحاد الجراد والشبيحة والأزلام والعاهرات، وأنت أوّلهم!

لقد رميتَ أوّل حجر، وعليك أن تتحمّل ما يأتي بعده."

هاجم النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي بعد ان اكد الاخير في حوار ببرنامج " وحش الشاشة" على قناة التاسعة بان التحالف مع ائتلاف الكرامة خطا استرايتيجي للنهضة.