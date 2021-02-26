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في المباشر، برهان بسيّس يعوّض ملاك البكاري بعد اصابتها بوعكة صحية طارئة

Publié le Vendredi 26 Février 2021 - 20:23 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - قام مساء الجمعة 26 فيفري، كرونيكور برنامج رونديفو 9 قناة التاسعة، برهان بسيس بتعويض الاعلامية ملاك البكاري في تقديم البرنامج بعد انسحابها اثر اصابتها بوعكة صحية.
وكانت ملاك البكاري بصدد تقديم البرنامج وادارة الحوار مع وزير النقل معز شقشوق الا أنها انسحبت بشكل مفاجئ قبل أن يعوّضها برهان بسيس.

سلامات


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