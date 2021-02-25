رئيس الجمهورية يتصل بالمهندس في الNASA محمد عبيد

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الخميس 25 فيفري 2021 مكالمة هاتفية مع عالم الفضاء التونسي بوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" السيد محمد عبيد.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أعرب رئيس الدولة عن خالص التهاني لمحمد عبيد، متمنيا له مزيد التألق والنجاح في ما قدمه، ولا يزال، من بحوث ومساهمات في صناعة المركبة الفضائية "برسيفيرنس" (Perseverance Rover) التي حطت مؤخرا بنجاح فوق سطح كوكب المريخ.وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه يتابع عن كثب بكل فخر أعمال المتميزين التونسيين في أكبر وأعرق مراكز البحث العلمي ومنها وكالة الفضاء الأمريكية، ويتابع العمل الذي يقوم به السيد محمد عبيد لتطوير صاروخ جديد سينطلق نحو نفس الكوكب للحصول على عينات صخرية وبكتيرية.وقد توجه رئيس الدولة إلى محمد عبيد بالقول : لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله. مجددا له وللشعب التونسي التهاني بهذا النجاح العلمي، ومبينا أن في نجاح التونسيين في الخارج نجاح لتونس وتعريف بقدرات شبابها المتعلقة همته بتحدي كل العقبات والصعاب.وأكد رئيس الجمهورية على أن ثروتنا التي لن تنضب أبدا هي ثروتنا البشرية، وأنه حين يتمكن شبابنا من الوسائل الضرورية سينال كل ما يريد في الأرض وفي السماء.ودعا رئيس الدولة إلى أن يُخصص مكان في الصاروخ القادم ترسم عليه الراية التونسية.