المهدية: أب يعرض ابنته للبيع... النياية توقفه وتفتح بحثا في الغرض

باب نات - صرحت مساعد وكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية روضة بريمة لباب نات يوم الأربعاء 24 فيفري 2021 انه على إثر تعمد كهل في الأربعينان من عمره بتاريخ اليوم الوقوف بالطريق العام بمدينة المهدية حاملا لفتاة صغيرة عمرها سنتين ولافتة كتب علها للبيع كما جلب معه مادة حارقة وهدٌد بإشعال النار في نفسه وفي الفتاة أذنت النيابة العمومية بالمهدية للفرقة المختصٌة بالبحث في جرائم العنف ضدٌ المرأة والطفل بإجراء الأبحاث العدلية اللازمة كما أذنت بالإحتفاظ بالأب لخطورة الأفغال المرتكبة في حق الطفلة.



