الداخلية: إلقاء القبض على 5 أشخاص مفتش عنهم من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وصادرة في شأنهم أحكام بالسّجن

تمكنت يوم 19 فيفري 2021 القوّة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين من إلقاء القبض على 5 أشخاص مفتش عنهم لفائدة هياكل قضائيّة مختلفة من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادرة في شأنهم احكام بالسّجن لمدّة تتراوح بين شهرين و6 سنوات.





ووفق بلاغ للداخلية, تمّت إحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين لإتمام الإجراءات القانونيّة في شأنهم وإحالتهم على مصادر التفتيش.



