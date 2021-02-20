   D Brubeck - Pennies from Heaven  

بعد انتقاداته لاتحاد الشغل، سامي الطاهري يهاجم حسين الديماسي ويشبّهه بحشرة القراد

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 11:28 قراءة: 0 د, 33 ث
هاجم السبت 20 فيفري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري وزير المالية السابق حسين الديماسي بسبب انتقاداته لاتحاد الشغل.
وقال الطاهري في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " لننهي حكاية الديماسي مرّة واحدة رغم انه لا يستحقّ منّا تدوينة، كان دوما قُرادا يعْلَق ليلْعَق".

ويأتي تهجم الطاهري على حسين الديماسي بعد تصريحات هذا الأخير على قناة التاسعة والتي اعتبر فيها أن الاتحاد ساهم بشكل او بآخر في الازمة التي تعيشها البلاد والتي تعيش على وقعها المؤسسات العمومية.

ووصف الديماسي المؤسسات العمومية بالمؤسسات الاقطاعية التي تحكمها النقابات وقال " يعملو الي يحبو ويدخلو أبناءهم في الانتدابات وعندما تغرق المؤسسة يقولو الدولة تخلّص".








Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 220924

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 20 Février 2021 à 14h 45m |           
القراد والقمل جبتو انتي و أمثالك للشعب التونسي يا قرد يا مسخ
تعكعك في أموال الشعب وتبرج عليهم يا مقمل ... الديماسي سيدك ...

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 20 Février 2021 à 14h 14m |           
ياخائن يا مجرم
الموت أمامكم والشعب وراءكم لن تفلتوا الثورة قادمة لتكنسكم جميعا يا أوباش وخونة

Aziz75  (France)  |Samedi 20 Février 2021 à 12h 23m |           
على الدولة أن تتخذ موقف حازم من إتحاد الخراب. لا يمكن أن تعيش هذه الحشرات بغطرسة و نهب و إحتقار القانون بهذه الطريقة. على الدولة أن تخرج ملفات الفساد لهذه الصعاليك و تخرجهم من الساحة السياسية و النقابية. ليس هذا الإتحاد الذي نعرفه تارخيا. على الدولة أن تعلن الحرب عليهم

3azizou  (Tunisia)  |Samedi 20 Février 2021 à 12h 16m |           
ملا مستوى تو الظاهري يتهجم على دكتور الديماسي عطاه الوقت لكن لن يدوم
هم دائما ضد الحق و فوق النقد

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 20 Février 2021 à 11h 44m |           
و أنت ماذا تشبه؟؟؟؟؟؟ أحسن من الجربوع بقليل!!!!
دائما هكذا الذي ينقدهم و يكشف عوراتهم و يكشف جرائمهم في الفساد وسبب خراب الإقتصاد....
يكفرونه و يتهمونه باللاوطنية و التفريط في أملاك الشعب!!! و هي ليست ملك الشعب بإعتبارها عبئ عليه....
يفلسوا الشركة بفوضى الإنتدابات بالمحسوبية و القرابة و الزيادة في الأجور و كوادر نقابية يقبضون الملايين من دون ساعة عمل واحدة....!!!!
الخطوط التونسية و حسب المعايير الدولية 80 عامل لكل طائرة والحقيقة أنه يوجد قرابة 400 عامل لكل طائرة!!!! عار و فضيحة و إستهتار!!! قالو ملك الشعب أو مكسب وطني!!!!



En continu

Toutes les news

السبت 20 فيفري 2021 | 8 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:07 15:38 12:40 07:02 05:35
20°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
21°-1021°-1118°-1417°-1417°-12
  • Avoirs en devises
    22047,4

  • (19 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28836 DT        1$ =2,73542 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 fev)   1135,7 MDT