بعد انتقاداته لاتحاد الشغل، سامي الطاهري يهاجم حسين الديماسي ويشبّهه بحشرة القراد

هاجم السبت 20 فيفري، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري وزير المالية السابق حسين الديماسي بسبب انتقاداته لاتحاد الشغل.
وقال الطاهري في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " لننهي حكاية الديماسي مرّة واحدة رغم انه لا يستحقّ منّا تدوينة، كان دوما قُرادا يعْلَق ليلْعَق".
ويأتي تهجم الطاهري على حسين الديماسي بعد تصريحات هذا الأخير على قناة التاسعة والتي اعتبر فيها أن الاتحاد ساهم بشكل او بآخر في الازمة التي تعيشها البلاد والتي تعيش على وقعها المؤسسات العمومية.
ووصف الديماسي المؤسسات العمومية بالمؤسسات الاقطاعية التي تحكمها النقابات وقال " يعملو الي يحبو ويدخلو أبناءهم في الانتدابات وعندما تغرق المؤسسة يقولو الدولة تخلّص".
وقال الطاهري في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " لننهي حكاية الديماسي مرّة واحدة رغم انه لا يستحقّ منّا تدوينة، كان دوما قُرادا يعْلَق ليلْعَق".
ويأتي تهجم الطاهري على حسين الديماسي بعد تصريحات هذا الأخير على قناة التاسعة والتي اعتبر فيها أن الاتحاد ساهم بشكل او بآخر في الازمة التي تعيشها البلاد والتي تعيش على وقعها المؤسسات العمومية.
ووصف الديماسي المؤسسات العمومية بالمؤسسات الاقطاعية التي تحكمها النقابات وقال " يعملو الي يحبو ويدخلو أبناءهم في الانتدابات وعندما تغرق المؤسسة يقولو الدولة تخلّص".
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