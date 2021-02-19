صورة اليوم: حسب القناة الوطنية، مسبار الناسا "Perseverance " هبط على سطح الأرض

بثت الجمعة 19 فيفري، القناة الوطنية في نشرتها المسائية خبرا حول هبوط مسبار "بيرسيفرانس" لوكالة ناسا الأمريكية لعلوم وأبحاث الفضاء على سطح المريخ.وخلال تقديم الخبر المذكور مررت القناة الوطنية عنوانا قالت فيه "هبوط المسبار الفضائي بيرسيفرانس على سطح الأرض.وعلق الاعلامي سمير الوافي على خطأ القناة الوطنية بالقول "قناتنا الوطنية العريقة تفضح كذبة النازا...وتكشف الحقيقة للعالم...!".وكانت وكالة ناسا أعلنت يوم الخميس، هبوط مسبارها المتجول "بيرسيفرانس" على سطح المريخ، وذلك بعد تجاوزه بنجاح مرحلة هبوط محفوفة بالمخاطر تعرف باسم "7 دقائق من الرعب".وتعتبر العربة الجوالة "بيرسيفرانس" هي الخامسة فقط على الإطلاق التي تضع عجلاتها على المريخ، وتم إنجاز هذا المشروع لأول مرة في عام 1997 وكانت كل العربات أمريكية حتى الآن.وتزن سيارة الدفع الرباعي "بيرسيفرانس" طنا، وهي مجهزة بذراع آلي طوله مترين، ولها 19 كاميرا وميكروفونات ومجموعة من الأدوات المتطورة للمساعدة في تحقيق أهدافها العلمية.وتقوم مهمة العربة الجديدة وعلى مدى سنوات في البحث عن البصمات الحيوية للميكروبات، التي ربما كانت موجودة هناك منذ مليارات السنين على المريخ، وقتما كانت الظروف أكثر دفئا ورطوبة مما هي عليه في الوقت الحالي.ومع بداية موسم الصيف، ستحاول العربة جمع 30 عينة من الصخور والتربة في أنابيب مختومة، ليتم إرسالها في النهاية إلى الأرض في وقت ما في عام 2030 من أجل تحليلها في المختبر.يشار إلى أن وكالة "ناسا" تسعى أيضا إلى إجراء العديد من التجارب اللافتة للنظر على المريخ، بما في ذلك محاولة القيام بأول رحلة طيران تعمل بالطاقة على كوكب آخر، باستخدام طائرة هليكوبتر صغيرة بدون طيار تسمى "إنجنيويتي"، والتي سيتعين عليها التحليق فوق غلاف جوي تبلغ كثافته 1٪ فقط من كثافة الأرض.