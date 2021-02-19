   Najet - أسألك الرحيل  

رئيس الجمهورية لنقيب الصحفيين: الخوف ليس على حرية التعبير بل على حرية التفكير

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 18:38 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 بقصر قرطاج رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي.
ووفق بلاغ لقصر قرطاج, تم التطرق في مستهل اللقاء إلى النصوص المتعلقة بحرية الصحافة التي عرفتها تونس منذ أكثر من قرن ابتداء من أكتوبر 1884 وصولا إلى اليوم. وتم التوقف عند بعض النصوص ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تزامنت مع عدد من الأحداث التي شهدتها تونس منذ ما يزيد عن قرن ونصف.

وأكد رئيس الجمهورية أن حرية التعبير مقدسة ولكن الخوف ليس على حرية التعبير بل على حرية التفكير، فبدونها تصير كل الحريات شكلية. ولا يمكن تحصين المجتمع إلا بتربية الناشئة على حرية التفكير وعلى الفكر البناء والنقدي.


ومن جهة أخرى أعرب نقيب الصحفيين التونسيين عن امتنانه لرئيس الدولة على مواقفه الثابتة من حرية الصحافة ومن عدد من القضايا الأخرى التي تعيشها تونس اليوم.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220895

Afarit  ()  |Vendredi 19 Février 2021 à 18h 49m |           
ليته قال حرية النفاق
1 - كان يدافع عن دستور 2014 أيام السبسي
2 - عندما أصبح رئيس قدم الدستور للأتان لتأكله
3 - في عهد السبسي كان يدافع عن حق الشاهد في التحوير الوزاري دون الرجوع إلى السبسي
4 - اليوم عطل البلاد كلها من أجل أن يحصل على لقب: الإمبراطور : قيس بوكاسا
زعم أنه الفاروق ولم يتحرج من تحريف كتاب الله
لخدمة مصالحه الشخصية في ترذيل الدستور
https://www.youtube.com/watch?v=MASu8b061TI



En continu

Toutes les news
.
.

الجمعة 19 فيفري 2021 | 7 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:37 12:40 07:03 05:36
16°
 21° % 55 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1021°-921°-1118°-1417°-15
  • Avoirs en devises
    22099,7

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28344 DT        1$ =2,73421 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   1377,9 MDT