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تركيبة الكتل بتاريخ 19 فيفري 2021

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 11:57 قراءة: 0 د, 29 ث
أعلنت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 عن انضمام النائب هاجر البوهلالي إلى كتلة قلب تونس، وانضمام النائب التومي الحمروني الى كتلة حركة النهضة.

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
- كتلة حركة النهضة : 54

- الكتلة الديمقراطية : 38
- كتلة قلب تونس : 30
- كتلة ائتلاف الكرامة : 18
- كتلة الإصلاح : 18
-كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
- كتلة تحيا تونس : 10
- الكتلة الوطنية : 9
- النواب غير المنتمين الى كتل : 24

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