تركيبة الكتل بتاريخ 19 فيفري 2021

أعلنت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 عن انضمام النائب هاجر البوهلالي إلى كتلة قلب تونس، وانضمام النائب التومي الحمروني الى كتلة حركة النهضة.- كتلة حركة النهضة : 54- الكتلة الديمقراطية : 38- كتلة قلب تونس : 30- كتلة ائتلاف الكرامة : 18- كتلة الإصلاح : 18-كتلة الحزب الدستوري الحر : 16- كتلة تحيا تونس : 10- الكتلة الوطنية : 9- النواب غير المنتمين الى كتل : 24