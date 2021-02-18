رئيس الحكومة يلتقي رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الخميس 18 فيفري 2021، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار.وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية القطاع الفلاحي ودوره في ضمان الأمن الغذائي للمواطن، مبرزا أن الحكومة تولي هذا القطاع الحيوي الأهمية التي يستحقها وتعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بمنظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع.وأفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن اللقاء تطرق إلى جملة من القضايا ذات الصلة بالشأن الفلاحي وخاصة الاشكاليات التي يعرفها قطاع الصيد البحري وقطاع اللحوم الحمراء والأعلاف وكذلك غلاء الخضروات وخاصة دخولها عبر بلدان مجاورة مما أضر بمنظومة الانتاج هذا اضافة الى النقص الحاد في مادة الأمونيتر.واكد عبد المجيد الزار أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خمسة زائد خمسة خلال الأسبوع القادم لتدارس كل هذه الاشكاليات العالقة والرامية الى تطوير واقع الفلاحة التونسية.