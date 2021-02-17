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بمناسبة الذّكرى 32 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، تونس تؤكد "تمسّكها الثابت بهذا الاتحاد كخيار استراتيجي"

Publié le Mercredi 17 Février 2021 - 16:19 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - تحيي تونس اليوم، 17 فيفري 2021، مع سائر البلدان المغاربية الشقيقة، الذّكرى الثّانية والثّلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي.

وبهذه المناسبة وجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد رسائل تهنئة إلى قادة البلدان المغاربية استحضر من خلالها ما يجمع شعوب المنطقة من علاقات الأخوة والتضامن ووحدة المصير.


وذكّر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, بما يواجه الدول المغاربية من تحديات متزايدة ومتنوّعة تتطلب مواصلة الجهود من أجل مزيد الدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مراتب أفضل وتعزيز الاندماج والتكامل.

وأكّد رئيس الجمهورية على تمسّك تونس الثابت باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وإيمانها القوي بضرورة مزيد دعم أركان هذا الفضاء الحيوي الذي يمثّل مكسبا هاما لتحقيق مصالح الشعوب المغاربية نحو المزيد من المناعة والاستقرار والنماء.

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