أشرف الثلاثاء 16 فيفري، رئيس الحكومة هشام المشيشي على موكب استلام وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة شهادة نظام جودة ايزو 9001.وعلى هامش اشرافه على هذا الموكب توجّهت احدى الصحفيات لرئيس الحكومة قائلة "سيد رئيس الحكومة، رسالة البارح أثارت جدل كبير وبرشا ناس يتساءلوا كيفاش نجمت تفهمها أحنا ما فهمناهاش.وأجاب المشيشي ضاحكا "نجّمت نجّمت" قبل أن تصر الصحفية على سؤالها بالقول "أحنا الا ما هبطت الترجمة بش فهمناها انت كيفاش فهمتها" فضحك المشيشي مجددا وخاطب الصحفية قائلا "ربي يهديك".