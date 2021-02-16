   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

صحفية تسأل هشام المشيشي"كيفاش نجّمت تفهم رسالة الرئيس" والأخير يجيب ضاحكا "ربّي يهديك"

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 18:45 قراءة: 0 د, 26 ث
أشرف الثلاثاء 16 فيفري، رئيس الحكومة هشام المشيشي على موكب استلام وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة شهادة نظام جودة ايزو 9001.
وعلى هامش اشرافه على هذا الموكب توجّهت احدى الصحفيات لرئيس الحكومة قائلة "سيد رئيس الحكومة، رسالة البارح أثارت جدل كبير وبرشا ناس يتساءلوا كيفاش نجمت تفهمها أحنا ما فهمناهاش.

وأجاب المشيشي ضاحكا "نجّمت نجّمت" قبل أن تصر الصحفية على سؤالها بالقول "أحنا الا ما هبطت الترجمة بش فهمناها انت كيفاش فهمتها" فضحك المشيشي مجددا وخاطب الصحفية قائلا "ربي يهديك".







Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220705

Cartaginois2011  ()  |Mardi 16 Février 2021 à 20h 06m |           
واحد يتابع في المشاريع ويحاول اعادة دواليب الدولة للعمل،والآخر يمضي في وقته في التفسير لصاحب البريد كيف يوصل المكتوب الى المرسل اليه ويعود على جناح السرعة بما يفيد الوصول،بعد ان تتطلبت الاجابة،التي لا تجيب على شئ، اكثر من اسبوعين



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