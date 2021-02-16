   Om Kalthoum - ذكريات  

الصافي سعيد: أدعو قيس سعيّد إلى التعقل وراشد الغنوشي الأعقل فيهم جميعا

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 16:37 قراءة: 0 د, 42 ث
دعا الثلاثاء 16 جانفي النائب الصافي سعيّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى التعقل وذلك في تعليقه على أزمة اليمين الدستورية.

وقال الصافي سعيد في حوار على إذاعة الديوان اف أم متوجها ا لقيس سعيّد " البلاد بدون بوصلة فلا تغرنك الخطابات وهذا التخندق في الزوايا الضيقة"، مضيفا " الوضع العام لم يعد يحتمل المزايدات".


وفي علاقة بدعوات سحب الثقة من رئيس الجمهورية، قال الصافي سعيّد أن هناك طريقتان لذلك وهما إما عبر ملف طبي كما فعل بن علي مع حبيب بورقيبة وإما عبر ملف دستوري تتكتل خلفه الكتل النيابية.

وفي سياق متصل اعتبر الصافي سعيد أن مثل هذه الدعوات تزيد في ارباك المشهد السياسي العام.
وقال الصافي سعيد" في لحظة ما، راشد الغنوشي هو الأعقلُ فيهم جميعا".
وأضاف الصافي سعيد" الغنوشي لا يساند دعوات الخراب والفراغ الدستوري".






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220691

RESA67  (France)  |Mardi 16 Février 2021 à 17h 45m |           
Et si toute cette campagne contre Kais SAID était orchestrée par les Sionistes vu qu’il est contre la normalisation entre la Tunisie et Israel?



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