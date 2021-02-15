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رئيس الجمهورية: كل المواطنين مهما كانت درجات فقرهم أو أحجام ثرواتهم سواء أمام القانون

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 18:38 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 بقصر قرطاج بكل من السيد جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبشير العبيدي كاتب عام الرابطة.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, قد تم التطرق إلى عديد القضايا التي تعيشها تونس اليوم.


ومثل اللقاء فرصة استحضر خلالها رئيس الجمهورية ظروف نشأة الرابطة والمحاصرات التي عرفتها منذ تأسيسها.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى جملة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما والمرتبطة بعدد من المسائل الأخرى ذات العلاقة بالتحركات التي عرفتها تونس منذ أسابيع.

وقد جدّد رئيس الجمهورية حرصه على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء مؤكدا أن كل المواطنين مهما كانت درجات فقرهم أو أحجام ثرواتهم سواء أمام القانون.

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