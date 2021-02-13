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بعد مشاركته في مسيرة 6 فيفري، التيار الديمقراطي يعتبر اعلان النهضة تنظيم مسيرة شعبية ضرب من العبث وتشريع للفوضى

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 17:12 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - حذّر السبت 13 فيفري، حزب التيار الديمقراطي عبْر امينه العام غازي الشواشي، من خطورة اعلان حركة النهضة تنظيم مسيرة شعبية.
واعتبر الشواشي في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن النهضة تسعى لفرض رؤيتها السياسية بقوة الشارع.

وأشار الشواشي الي أن دعوات النهضة للتظاهر تقابلها أيضا دعوات من الحزب الدستوري الحر للتظاهر ووصف هذه الدعوات بالمتطرفة والتي تدفع نحو الاقتتال والحرب الأهلية.


واعتبر أن هذه الدعوات ضرب من الفوضى وقال " التظاهر حق دستوري مكفول للجميع، لكن الدعوة إليه من أحزاب في السلطة لفرض رؤيتها السياسية بقوة الشارع، أو من أحزاب تريد الاستثمار في معارك أيديولوجية لضرب التجربة الديمقراطية ضرب من العبث وتشريع للفوضى".
يذكر أن حركة النهضة اعلنت أنها قررت تنظيم مسيرة شعبية يوم 27 فيفري دعما ومساندة للشرعية واحترام الدستور.



Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 220520

Aziz75  (France)  |Samedi 13 Février 2021 à 19h 43m |           
Ne fait pas ce que je fais, et fait ce que je dis. بالعربية حلال علي، حرام عليك

Karimyousef  (France)  |Samedi 13 Février 2021 à 19h 32m |           
التظاهر في الشارع في هذا الوقت ليس علامة صحة. الاحسن هو الحوار .

Essoltan  (France)  |Samedi 13 Février 2021 à 19h 07m |           
On appelle ça " recyclage de fantasmes " , autres personnes appellent ça " aboiement de C_h_i_e_n_s " ...

Falfoul  ()  |Samedi 13 Février 2021 à 18h 39m |           
وانتم الحجر والكرادي اللي حظرتوه باش تهجمو على البرلامان نهار التصويت على الحكومة اش تسموه ... على كل حال انتم خايفين لانكم تعرفو انكم تعملو ضد ارادة غالبية الشعب التونسي المثقف والمتعلم و تعلمون انكم اقلية تريد ان تستولي على الحكم بالقوة والعربدة

Falfoul  ()  |Samedi 13 Février 2021 à 18h 34m |           
معناها ما فم حد يتكلم في البلاد خلفكم ...

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 13 Février 2021 à 18h 07m |           
حلال علينا حرام عليكم
وكأن الشعب التونسي اعمى

Kamelnet  ()  |Samedi 13 Février 2021 à 17h 23m |           
التظاهرة ستريهم حجمهم الشعبي والسياسي بكل تاكيد......يرتجفون من فكرتها.....ها ها ها



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