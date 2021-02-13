بعد مشاركته في مسيرة 6 فيفري، التيار الديمقراطي يعتبر اعلان النهضة تنظيم مسيرة شعبية ضرب من العبث وتشريع للفوضى

باب نات -

حذّر السبت 13 فيفري، حزب التيار الديمقراطي عبْر امينه العام غازي الشواشي، من خطورة اعلان حركة النهضة تنظيم مسيرة شعبية.واعتبر الشواشي في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن النهضة تسعى لفرض رؤيتها السياسية بقوة الشارع.وأشار الشواشي الي أن دعوات النهضة للتظاهر تقابلها أيضا دعوات من الحزب الدستوري الحر للتظاهر ووصف هذه الدعوات بالمتطرفة والتي تدفع نحو الاقتتال والحرب الأهلية.واعتبر أن هذه الدعوات ضرب من الفوضى وقال " التظاهر حق دستوري مكفول للجميع، لكن الدعوة إليه من أحزاب في السلطة لفرض رؤيتها السياسية بقوة الشارع، أو من أحزاب تريد الاستثمار في معارك أيديولوجية لضرب التجربة الديمقراطية ضرب من العبث وتشريع للفوضى".يذكر أن حركة النهضة اعلنت أنها قررت تنظيم مسيرة شعبية يوم 27 فيفري دعما ومساندة للشرعية واحترام الدستور.