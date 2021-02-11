الجيش الوطني يمنع معتصمي الكامور من اغلاق الفانا‎

باب نات -

منع الجيش الوطني تقدّم معتصمي الكامور الفانا لاغلاقها وفق تصريح الناطق الرسمي باسم معتصمي الكامور طارق الحداد مؤكدا أن ذلك ستكون له تبعات خطيرة.وشدد طارق الحداد ان الحكومة تنصلت من التزاماتها ورفضت تطبيق التفاهمات المبرمة مع المعتصمين.وكانت مدينة تطاوين شهدت اليوم الخميس جملة من الاحتجاجات الشبابية واجواء من الاحتقان بسبب تأخّر موعد صرف القروض الصغرى عن طريق البنك التونسي للتضامن حسب ما وعد به الوفد الحكومي المفاوض الاسبوع الماضي نتيجة تاخر إمضاء الاتفاقية التي سيتم بمقتضاها صرف القروض بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والبنك التونسي للتضامن.