   karaouli - يا ليالي  

الجيش الوطني يمنع معتصمي الكامور من اغلاق الفانا‎

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 19:32 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - منع الجيش الوطني تقدّم معتصمي الكامور الفانا لاغلاقها وفق تصريح الناطق الرسمي باسم معتصمي الكامور طارق الحداد مؤكدا أن ذلك ستكون له تبعات خطيرة.
وشدد طارق الحداد ان الحكومة تنصلت من التزاماتها ورفضت تطبيق التفاهمات المبرمة مع المعتصمين.

وكانت مدينة تطاوين شهدت اليوم الخميس جملة من الاحتجاجات الشبابية واجواء من الاحتقان بسبب تأخّر موعد صرف القروض الصغرى عن طريق البنك التونسي للتضامن حسب ما وعد به الوفد الحكومي المفاوض الاسبوع الماضي نتيجة تاخر إمضاء الاتفاقية التي سيتم بمقتضاها صرف القروض بين المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والبنك التونسي للتضامن.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220397

Karimyousef  (France)  |Jeudi 11 Février 2021 à 19h 47m |           
L'armée a raison d'empêcher ces individus de toucher aux intérêts du pays.ils se prennent pour qui pour pouvoir fermer la vanne des champs pétroliers.



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