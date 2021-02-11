المنستير: إصابة 30 عاملا بعد انفجار إطار الحافلة الخاصة التي تقلّهم على مستوى منطقة الهدادراة

أسفر حادث مرور، جدّ صباح اليوم الخميس، بمنطقة الهدادرة بولاية المنستير على مستوى الطريق الرابطة بين ولايتي سوسة وصفاقس، عن إصابة 30 من العملة على متن حافلة خاصة لنقل العملة تابعة لأحد مصانع صنع الكوابل بمنزل حياة، دون تسجيل حالات خطيرة وذلك إثر انفجار إحد إطارات الحافلة، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية للحماية المدنية بالمنستير أشرف بن سعيد.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أنّ صورة الحادث تتمثل قي فقدان السائق السيطرة على الحافلة بعد انفجار إحدى العجلات واصطدم بإحدى الأشجار.وتم بالتنسيق بين قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير وفرق الحماية المدنية بكلّ من المنستير، وقصر هلال، وجمال بولاية المنستير ومساكن بولاية سوسة، وتوجيه سيارات اسعاف نحو موقع الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم نحو المستشفيات.