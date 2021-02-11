   Om Kalthoum - *أروح لمين  

العلوي يتّهم "القعرة وربيبتها" وكورشيد والغنوشي ونواب النهضة بتعطيل مسار ارساء المحكمة الدستورية

Publié le Jeudi 11 Février 2021 - 15:57 قراءة: 0 د, 38 ث
أفاد الخميس 11 فيفري، النائب عن ائتلاف الكرامة وعضو مكتب المجلس عبد اللطيف العلوي أنه طلب التداول في مناقشة مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح قانون المحكمة الدستورية بهدف التسريع في ارساء المحكمة.

وأشار الي أنه تم رفض ذلك من طرف "القعرة وربيبتها" في اشارة للنائبتين وعضوتي مكتب المجلس عبير موسي وسامية عبو.


وأفاد العلوي بأن النائب مبروك كورشيد رفض ذلك أيضا وأن رئيس المجلس راشد الغنوشي تواطأ معهم ولم يعرض مقترحه لمناقشة التنقيحين على التصويت بل عرض مقترحا لكورشيد.

واوضح العلوي بأن نواب النهضة صوتوا الي جانب البقية على مقترح كورشيد الذي ينص على احالة المقترحين لخلية الأزمة.

واعتبر العلوي أن الهدف من رفض مقترحه وعدم عرضه على التصويت هدفه تعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية وعلق قائلا "هذا يعني مزيدا من التعطيل والتسويف والعبث باستقرار البلاد".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220360

Franchise  ()  |Jeudi 11 Février 2021 à 17h 04m |           
Cet individu aloui se prend réellement pour un véritable parlementaire, le pauvre. Il fait pitié. Il tient un langage vulgaire, agressif similaire à celui des bas fonds de la capitale . Quel niveau déplorable et indigne. Miskina Blédi



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