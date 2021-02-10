وزير الشباب والرياضة يشرف على تكريم السباح العالمي نجيب بلهادي

باب نات - على اثر تتويجه من قبل المنظمة العالمية للسباحة بلقب "رجل السنة في العالم في المياه المفتوحة لسنة 2020"، كرم صباح اليوم وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش السباح التونسي نجيب بلهادي مثمنا المردود الذي يقدمه للرياضة التونسية منذ بداية تجربته الاحترافية في السباحة الحرة ومشيدا بالجهود التي يبذلها في رفع الراية التونسية دوليا وقاريا متمنيا له مزيد االنجاح والتألق.



كما مثل هذا اللقاء الذي حضره أيضا رئيس ديوان الوزارة شكري بن حسن مناسبة لعرض برنامج نشاط البطل العالمي نجيب بلهادي وأبرز استحقاقاته الرياضية المقبلة.



